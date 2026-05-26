L'Aéroport international Heydar Aliyev a accueilli près de 200 000 passagers lors du WUF13

Bakou, 26 mai, AZERTAC

Lors de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13) tenue à Bakou, l'Aéroport international Heydar Aliyev a assuré avec succès une gestion opérationnelle continue et coordonnée malgré un trafic passagers important. Du 15 au 24 mai, l'aéroport a accueilli un total de 194 793 passagers, dont plus de 100 000 à l'arrivée et 94 000 au départ.

Selon le service de presse de l’Aéroport, compte tenu de la présence des délégations internationales, des représentants gouvernementaux et des participants au forum arrivés à Bakou dans le cadre du WUF13, un dispositif renforcé a été mis en place pour la coordination opérationnelle, les services aux passagers et les liaisons de transport.