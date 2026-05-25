L'Afrique est devenue l'un des axes majeurs de la politique étrangère de l'Azerbaïdjan
Bakou, 25 mai, AZERTAC
« Bien que l'Afrique représente une nouvelle orientation de notre politique étrangère, elle est devenue l'une des plus importantes », a déclaré Elmeddin Mehdiyev, chef du département principal pour le Moyen-Orient et l'Afrique au ministère des Affaires étrangères, dans son discours de clôture à la conférence internationale consacrée à la Journée de l'Afrique, tenue à Bakou.
Selon lui, cela découle du ferme engagement de l'Azerbaïdjan à approfondir et à développer ses relations avec les États africains. Cet engagement s'inscrit dans la vision stratégique du président Ilham Aliyev, une vision partagée par les dirigeants africains aussi.
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