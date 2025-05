L'Agence de développement des médias tient une réunion avec les responsables des institutions médiatiques

Bakou, 6 mai, AZERTAC

Sous la direction de Hikmet Hadjiyev, assistant du président de la République d'Azerbaïdjan et chef du Département de la politique étrangère à l’Administration présidentielle, l'Agence de développement des médias a tenu une réunion avec les responsables des institutions médiatiques mardi 6 mai.

La réunion a été marquée par la présence du directeur exécutif de l'Agence de développement des médias Ahmad Ismaïlov, les membres du conseil de surveillance, les responsables des chaînes de télévision, des agences de presse et un certain nombre d'institutions médiatiques de premier plan dans la presse écrite et en ligne.

Il a été indiqué que divers événements internationaux et locaux seraient organisés et que les programmes de développement en partenariat avec des institutions médiatiques étrangères seraient effectués dans le cadre du 150e anniversaire de la presse nationale.

Les discussions ont également porté sur le développement futur du secteur des médias et les défis modernes, ainsi que les propositions des dirigeants des médias.