L'Allemagne va investir 35 milliards d'euros dans la sécurité spatiale ces cinq prochaines années

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

L'Allemagne prévoit d'investir 35 milliards d'euros (près de 41 milliards de dollars) ces cinq prochaines années pour renforcer ses capacités en matière de sécurité spatiale, a annoncé jeudi le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius.

S'exprimant lors du Congrès de l'espace organisé par la Fédération des industries allemandes à Berlin, il a déclaré que son pays allait accélérer la mise en place d'un système national de sécurité spatiale et collaborer avec ses partenaires européens et transatlantiques pour développer une architecture de sécurité fiable.

Pour préserver ses intérêts, sa sécurité et sa liberté dans l'espace, l'Allemagne poursuivra une stratégie nationale coordonnée, encouragera l'innovation et approfondira la coopération internationale, a poursuivi Boris Pistorius.

Les investissements prévus se concentreront sur l'amélioration de la résistance aux interférences, la construction de réseaux satellitaires multicouches, le développement de systèmes d'alerte précoce et de surveillance, ainsi que la mise en place d'un centre d'opérations militaires par satellite. Les forces armées allemandes développeront progressivement des structures capables d'assurer une dissuasion et une défense efficaces.

"Les conflits futurs ne se dérouleront pas seulement sur terre, en mer ou dans les airs, mais aussi en orbite", a prédit M. Pistorius. "La paix et la sécurité ne sont jamais acquises, elles doivent être préservées".

Il a insisté sur le fait que la sécurité spatiale était un effort de collaboration entre la politique, l'industrie, la recherche et les forces armées, plaidant pour une coopération plus étroite au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, tout en encourageant l'industrie allemande à participer activement à des projets connexes. (Agence Xinhua)