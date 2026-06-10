L'ambassadeur allemand à Bakou salue les progrès obtenus dans le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 10 juin, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est entretenue, avec l’ambassadeur d'Allemagne en Azerbaïdjan, Ralf Horlemann, qui arrive au terme de son mandat dans le pays.

Mme Gafarova a souligné le rôle important des visites du président Ilham Aliyev en Allemagne et du président allemand Frank-Walter Steinmeier en Azerbaïdjan dans le développement des relations entre les deux pays. Les questions de coopération entre les deux pays dans l’économie, le commerce et d’autres domaines ont également été abordées.

Au cours de la conversation, les relations entre les organes législatifs ont également été abordées. La présidente du Milli Medjlis a évoqué sa visite officielle en Allemagne, ainsi que les visites réciproques des groupes d'amitié parlementaires.

L'ambassadeur Ralf Horlemann a particulièrement apprécié l'attitude des Azerbaïdjanais envers le patrimoine allemand.

Le diplomate a également souligné les réalisations obtenues dans le processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ajoutant que les avancées accomplies dans ce sens avaient apporté la paix et la stabilité à la région.