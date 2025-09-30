L'ambassadeur d’Ouzbékistan à Bakou : La coopération médiatique joue un rôle de pont entre les deux pays

Bakou, 30 septembre, AZERTAC

« Ces dernières années, les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan ont atteint un niveau record. La coopération entre les deux pays frères couvre un large éventail de domaines », a dit l’ambassadeur d’Ouzbékistan à Bakou, Bakhrom Achrafkhanov, lors de la cérémonie d’ouverture du 2e Forum des médias Azerbaïdjan-Ouzbékistan.

Le diplomate a souligné : « Cette coopération fructueuse se reflète également dans le domaine médiatique. Les relations mutuelles de nos institutions médiatiques permettent non seulement l'échange d'expériences professionnelles, mais renforcent également les liens indéfectibles de fraternité entre nos peuples. La coopération médiatique joue un rôle de pont entre nos pays. Elle nous permet de mieux nous connaître, tout en prévenant les fausses informations et en améliorant l’alphabétisation médiatique de nos sociétés ».

Il a ajouté que les mesures prises dans ce sens entre l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan se poursuivraient avec succès à l’avenir et serviraient d’exemple pour la région.