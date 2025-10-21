L'ancien président français Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé à Paris

Bakou, 21 octobre, AZERTAC

L’ancien président français Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi vers 10 heures (heure locale) à la prison de la Santé, à Paris, conformément au mandat de dépôt différé avec exécution provisoire prononcé le 25 septembre dernier par le tribunal correctionnel de Paris.

Quelques minutes avant son incarcération, Nicolas Sarkozy a publié un message sur le réseau social américain X, affirmant son innocence et dénonçant un « scandale judiciaire ».

« Ce n’est pas un ancien président de la République que l’on enferme ce matin, c’est un innocent », a-t-il écrit. « Je continuerai à dénoncer ce scandale judiciaire, ce chemin de croix que je subis depuis plus de dix ans », a-t-il poursuivi, évoquant « une affaire de financement illégal sans le moindre financement » et une « instruction judiciaire lancée sur la base d’un document dont la fausseté est désormais établie ».

Dans ce texte, Nicolas Sarkozy dit ne demander “aucun avantage, aucune faveur”, assurant ne pas se plaindre « car [sa] voix porte ». Il dit éprouver une « peine profonde pour la France » qu’il estime « humiliée par l’expression d’une vengeance ».

« Je n’ai pas de doute. La vérité triomphera. Mais le prix à payer aura été écrasant », conclut-il.

Son avocat maître Christophe Ingrain a annoncé qu’une demande de remise en liberté sera déposée « très rapidement », estimant qu’« une seule nuit en prison est une nuit de trop ».

Selon le directeur du centre pénitentiaire de Paris-La Santé, Sébastien Cauwel, Nicolas Sarkozy sera détenu à l’isolement, une mesure qualifiée de « non dérogatoire » et décidée pour « garantir sa sécurité ».

Âgé de 70 ans, Nicolas Sarkozy devient le premier ancien président français de la Vᵉ République à être incarcéré. Sa peine de cinq ans de prison ferme a été prononcée pour association de malfaiteurs dans le cadre du financement libyen présumé de sa campagne présidentielle de 2007.

Ses avocats ont confirmé leur intention de faire appel, une procédure non suspensive en raison de la décision d’exécution provisoire.

L’incarcération de l’ancien président suscite de vives réactions politiques. Plusieurs responsables ont salué une justice « implacable, mais indépendante », tandis que d’autres dénoncent une « humiliation pour la France ». (Agence Anadolu)