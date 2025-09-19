L'Assemblée générale des Nations Unies adopte une résolution sur la participation de la Palestine à sa 80e session

Washington, 19 septembre, AZERTAC

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur la participation de l'État de Palestine à sa 80e session.

Selon la correspondate spéciale de l'AZERTAC, 145 pays ont voté pour la résolution, 5 contre et 6 abstentions.

Selon la résolution, le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas s'adressera aux dirigeants mondiaux par le biais d'une déclaration préenregistrée lors du débat général de haut niveau qui se tiendra la semaine prochaine.

Cette mesure fait suite à la décision des États-Unis d'interdire au dirigeant palestinien Mahmoud Abbas et à de hauts responsables de l'Autorité palestinienne de se rendre à New York pour la réunion annuelle des Nations Unies et d'annuler les visas existants.

Il convient de noter que plusieurs pays, dont la Grande-Bretagne, la France, l'Australie et le Canada, ont annoncé leur intention de reconnaître officiellement l'État de Palestine lors des prochaines sessions de l'Assemblée générale des Nations Unies.