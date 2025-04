L'Azerbaïdjan célèbre la Journée mondiale du livre au cœur de Rabat – PHOTOS

Rabat, 24 avril, Chouaib Brhadda, AZERTAC

A l’occasion de la Journée mondial du livre, l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan au Royaume du Maroc et le magazine NARGIS ont organisé au site archéologique de Chellah à Rabat, un évènement culturel avec une présentation de livre, un défilé de mode, un concert de piano, et un court métrage d’animation qui raconte différents aspects d’Azerbaïdjan.

A cette occasion, l’ambassadeur d'Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov a accordé une déclaration au correspondant de l'agence AZERTAC à Rabat, sur cet événement culturel et artistique :

« Aujourd’hui le 23 avril 2025, l'ambassade d'Azerbaïdjan au Maroc a organisé un événement consacré à la journée internationale du livre. Il est à souligner que le soutien du ministère de la Culture de la République d'Azerbaïdjan et de la compagnie Azercell, ainsi que des partenaires et sponsors prennent part aussi au Salon international de l'édition et du livre.

Aujourd’hui cette soirée culturelle verra le lancement de l’initiative du journal Nargis avec la présence de son rédactrice en chef Ulviyya Mahmoud. Cet évènement culturel comprend un défilé de mode, la cuisine azerbaidjanaise, et la présentation du livre dont elle est l’auteur.

Je crois que cet événement est un investissement important dans la consolidation des relations culturelles entre le Maroc et l’Azerbaïdjan, et j’estime que ce genre d’évènements vont se multiplier entre les deux pays.»