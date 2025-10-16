L'Azerbaïdjan conclut un accord avec l'Ouganda et la Somalie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques
Bakou, 16 octobre, AZERTAC
Le gouvernement azerbaïdjanais a obtenu un accord avec l'Ouganda et la Somalie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.
Lors des réunions bilatérales organisées dans le cadre de la 19e Réunion ministérielle du Mouvement des non-alignés (MNA) à Kampala, capitale de l'Ouganda, les 15 et 16 octobre, des accords ont été signés entre les gouvernements azerbaïdjanais et ougandais sur l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, ainsi qu'entre les gouvernements azerbaïdjanais et somalien sur l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques.
Ces accords contribueront à élargir les relations bilatérales de l'Azerbaïdjan avec les pays africains, à faciliter les visites mutuelles et à développer les relations diplomatiques.
L'Azerbaïdjan y a été représenté par une délégation conduite par Samir Cherifov, vice-ministre des Affaires étrangères.
