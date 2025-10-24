L'Azerbaïdjan élu coprésident du Groupe de travail intergouvernemental sur la résolution de l'Assemblée d'ONU-Habitat sur « Un logement convenable pour tous »

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a été élu coprésident du Bureau du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée créé par la résolution de l'Assemblée d'ONU-Habitat sur « Un logement convenable pour tous », adoptée en 2023, lors de la deuxième session (« OEWG-H2 ») tenue au siège du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (« ONU-Habitat ») à Nairobi, au Kenya.

La Somalie, elle aussi, a été élue coprésidente du Bureau. Cette coprésidence couvrira la période 2025-2026. Le Bureau était coprésidé autrefois par le Kenya et la France.

Le Groupe de travail intergouvernemental sur le logement convenable pour tous assure le secrétariat de l'Assemblée d'ONU-Habitat. Il accélère la formulation et la mise en œuvre de politiques mondiales visant à fournir à la population un logement sûr, durable et accessible. Il élabore des recommandations et coordonne les activités des États membres à cet effet.

La coprésidence du Bureau du Groupe de travail permettra à l'Azerbaïdjan de poursuivre sa participation aux processus mondiaux de développement urbain et de contribuer davantage à la résolution des problèmes de logement dans le monde. De plus, ce poste de haut niveau constituera une plateforme importante pour promouvoir les résultats et les initiatives de la 13e session du Forum urbain mondial (« FUM13 »), prévue à Bakou du 17 au 22 mai 2026, sur le thème « Un logement pour tous : des villes et des établissements humains sûrs et durables ».

La coopération entre l’ONU-Habitat, organisme spécialisé dans le développement urbain durable et les établissements humains, et l'Azerbaïdjan s'est considérablement développée ces dernières années. Outre l'accueil du FUM13, l’Azerbaïdjan est membre du Conseil exécutif d'ONU-Habitat. Des experts du Comité national d'urbanisme et d'architecture et de l'Université ADA sont membres du groupe de travail qui a élaboré les « Lignes directrices internationales sur les villes intelligentes centrées sur les personnes » élaborées par l’ONU-Habitat. En 2023, la Journée mondiale de l'habitat (« JMH23 ») d'ONU-Habitat s'est tenue en Azerbaïdjan. L’ONU-Habitat a activement soutenu les Forums urbains nationaux d'Azerbaïdjan organisés en 2022, 2023 et 2025.