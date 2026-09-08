L'Azerbaïdjan est devenu le deuxième pays ayant enregistré les plus forts progrès selon les résultats de PISA 2025

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Les résultats moyens des élèves en sciences, en compréhension de l’écrit et en mathématiques dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ont été annoncés.

Plus de 760.000 élèves de 15 ans issus de 91 pays et économies ont participé à l’évaluation, selon le rapport PISA 2025 publié aujourd’hui.

L'Azerbaïdjan est le deuxième pays au monde à avoir réalisé le plus grand bond en avant dans les trois domaines : une augmentation de 63 points a été enregistrée en mathématiques, 60 en sciences et 40 en lecture.

Il convient de noter que la comparaison n'a été effectuée que pour la ville de Bakou. En effet, les évaluations de 2018 et 2022 ont été réalisées uniquement à Bakou.