L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a participé à la Conférence régionale des ministres des transports (RTMC 2025) qui s’est tenue à Islamabad, au Pakistan.

L’Azerbaïdjan est représenté par le vice-ministre du Numérique et des Transports, Rahman Hummatov, à cette conférence placée sous le thème « La Connectivité régionale : opportunités pour la région ».

Cet événement crucial de deux jours a réuni des représentants provenant de 27 pays pour améliorer la connectivité régionale et la coopération en matière de transport durable.

Le vice-ministre Rahman Hummatov a pris la parole lors de la réunion et a détaillé le développement des corridors de transport en Azerbaïdjan et dans la région.

Il a dit que l'Azerbaïdjan, situé au carrefour de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, joue depuis de nombreuses années un rôle de plaque tournante du transit reliant l'Europe à l'Asie centrale et du Sud. Il a souligné les investissements de l'Azerbaïdjan dans d'importants projets d'infrastructures et la mise en place d'un réseau de transport multimodal, ajoutant qu'en 2024, le volume total de transit avait été multiplié par 2,5 par rapport à 2019, atteignant 14,5 millions de tonnes, dont environ 30 % avaient été transportés via le Couloir médian.

Hummatov a également souligné l’importance stratégique du corridor de Zenguézour pour la connectivité régionale, une route phare reliant non seulement l'Est-Ouest mais renforçant également les liaisons Nord-Sud et Sud-Ouest, avec une capacité prévue de 15 millions de tonnes par an, ce qui augmentera considérablement le potentiel commercial régional.

Le vice-ministre a eu un certain nombre de rencontres bilatérales en marge du RTMC 2025.

Les perspectives de collaboration et les projets de transport en cours en Azerbaïdjan et dans la région ont été discutés de manière détaillée llors de ces rencontres.