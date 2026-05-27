L'Azerbaïdjan et Bahreïn échangent sur les questions de sécurité régionale et internationale

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Royaume de Bahreïn, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, dans le cadre de sa visite de travail à New York.

Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur l'état actuel et les perspectives de développement des relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et Bahreïn, le dialogue politique, les questions économiques et commerciales, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel.

Les ministres ont souligné l'importance d'élargir la coopération dans un certain nombre de domaines importants, ainsi que les activités coordonnées au sein des organisations et plateformes internationales, y compris dans le cadre de l'ONU, du Mouvement des non-alignés et de la CICA.

L'ouverture de l'ambassade d’Azerbaïdjan à Bahreïn a été accueillie avec satisfaction.

Les parties ont également échangé sur les questions de sécurité régionale et internationale, ainsi que sur la situation actuelle au Moyen-Orient. L'importance de promouvoir les efforts diplomatiques et le dialogue afin de garantir la stabilité et la sécurité dans la région et de prévenir une nouvelle escalade des tensions a été soulignée.