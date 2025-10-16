L'Azerbaïdjan et Israël discutent des perspectives de la coopération dans le domaine de la santé

Bakou, 16 octobre, AZERTAC

Une rencontre s'est tenue au ministère de la Santé de la République d'Azerbaïdjan avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en Azerbaïdjan, Ronen Krausz.

Lors de l’entretien, l'état actuel et les perspectives de développement de la coopération dans le domaine de la santé entre l'Azerbaïdjan et Israël ont été abordés. Les parties ont souligné l'importance de la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines des sciences médicales, de l'application des technologies de pointe, de la formation du personnel et de la numérisation du système de santé.

Le ministre azerbaïdjanais de la Santé, Teïmour Moussaïev, a souligné l'intérêt de l’Azerbaïdjan pour l'expérience avancée appliqué dans le système de santé israélien et a insisté sur l'importance de développer les échanges d'expériences dans ce domaine. Il a été souligné qu'il existait de nombreuses possibilités de mettre en œuvre des projets mutuellement bénéfiques dans des domaines tels que la formation médicale, la gestion hospitalière, la télémédecine, l’industrie pharmaceutique, les technologies médicales et le tourisme médical, ainsi que de développer les liens directs entre les principaux centres médicaux et instituts de recherche scientifique des deux pays.

L'ambassadeur Ronen Krausz a indiqué que les relations d'amitié et de partenariat entre Israël et l'Azerbaïdjan progressaient, et que la coopération dans le domaine de la santé en constituait un élément important.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.