L'Azerbaïdjan et l'Algérie discutent des questions d'actualité figurant à l'agenda de la coopération bilatérale et multilatérale

Bakou, 4 novembre, AZERTAC

En marge de sa visite officielle en République algérienne démocratique et populaire, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a rencontré le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des Communautés nationales à l'étranger et des Affaires africaines de l'Algérie, Ahmed Attaf.

La rencontre en tête-à-tête entre les ministres a été suivie d’une réunion élargie avec la participation des délégations des deux pays.

Les participants ont abordé les questions d'actualité figurant à l'agenda de la coopération bilatérale et multilatérale entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, ainsi que les développements régionaux et internationaux et la situation au Moyen-Orient.

Les parties ont salué le niveau actuel des relations de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, fondées sur le respect mutuel et des valeurs communes, soulignant que les visites réciproques contribuent au développement des relations interétatiques.

Le rôle des consultations politiques tenues en avril dernier entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et des rencontres entre les ministres des Affaires étrangères dans le développement global et systématique de la coopération azerbaïdjano-algérienne a été abordé lors de la réunion.

Il a été indiqué que la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie au sein des organisations internationales, notamment l'ONU, l'Organisation de la coopération islamique et le Mouvement des non-alignés, suscite la satisfaction. L'importance des événements d'importance mondiale et régionale organisées par l’Azerbaïdjan a été mise en avant. Dans ce contexte, le sommet de l'Organisation de la coopération islamique et le Forum urbain mondial des Nations Unies, prévus à Bakou l'année prochaine, ont également été évoqués.

En abordant la dimension de la coopération économique, les parties ont examiné les opportunités de coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, du pétrole et du gaz, et des énergies renouvelables. Le rôle de l’intensification des échanges dans les domaines de l'éducation et de la culture, ainsi que de l'exploitation accrue du potentiel touristique pour mieux se connaître, a été évoqué.

Le ministre Djeyhoun Baïramov a informé son homologue Ahmed Attaf de la situation régionale après le conflit, ainsi que les travaux de restauration et de construction en cours dans les territoires libérés de l’occupation. Les discussions ont également porté sur d'autres questions bilatérales et multilatérales d'intérêt mutuel.

Ensuite, les ministres des deux pays ont signé l’Accord sur la création d'une Commission mixte de coopération commerciale, économique, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.

Il a été souligné que cette Commission mixte constituerait un mécanisme important pour approfondir les relations bilatérales.