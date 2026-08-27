L'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan signent un document sur l’expansion de la coopération en matière de cinéma

Latchine, 27 août, AZERTAC

Un document sur l’expansion de la coopération cinématographique entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan a été signé dans le cadre du Festival international du film de Latchine.

La signature de ce document est considérée comme une étape importante vers le développement de la coopération cinématographique entre l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, l'expansion des échanges de films et le renforcement des liens créatifs entre les représentants des industries cinématographiques des deux pays.