L'Azerbaïdjan et la Chine concluent des accords importants sur les exportations alimentaires

Pékin, 12 juin, AZERTAC

En marge de sa visite de travail en Chine, la délégation conduite par Gochgar Tehmezli, président de l'Agence azerbaïdjanaise de la sécurité alimentaire, a rencontré les dirigeants de l'Administration générale des douanes de Chine.

Lors de l’entretien, les parties ont salué l’élévation des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine au rang de partenariat stratégique global.

Les accords ont été conclus concernant l'élargissement de l'accès au marché chinois pour les produits agricoles et alimentaires azerbaïdjanais, le développement des opérations d'import-export, l'application de solutions numériques, la reconnaissance mutuelle des certifications, ainsi que sur des questions urgentes liées à la promotion d'un commerce sûr et efficace.

Les documents signés contribueront de manière significative à renforcer davantage les fondements institutionnels de la coopération entre l'Azerbaïdjan et la Chine dans les domaines de la sécurité alimentaire, du contrôle vétérinaire et phytosanitaire, ainsi que du commerce des produits agricoles, du renforcement de la confiance mutuelle et du développement des relations économiques et commerciales.