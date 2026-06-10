L'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne échangent sur les projets futurs en matière de déminage

Bakou, 10 juin, AZERTAC

Le vice-président du Conseil d'administration de l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA), Samir Poladov, a rencontré une délégation dirigée par Edward Avans, ambassadeur adjoint du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Bakou.

Les parties ont échangé sur la coopération mutuelle dans le domaine du déminage humanitaire et le renforcement de cette coopération, ainsi que les priorités actuelles et les projets futurs dans ce domaine.