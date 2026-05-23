L'Azerbaïdjan et la Grande-Bretagne renforcent leur coopération en matière d’enseignement supérieur

Bakou, 23 mai, AZERTAC

Une délégation conduite par le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Éducation, Emin Emroullaïev, a visité l'université de Warwick, en Grande-Bretagne.

Lors de la rencontre avec la direction de ladite université, un échange de vues a eu lieu sur le modèle d'enseignement interdisciplinaire, les collaborations de recherche mondiales et les possibilités de partenariat international. Les perspectives d'expansion de la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur et de l'éducation transnationale ont été discutées.