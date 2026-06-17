L'Azerbaïdjan et le Fonds de l'OPEP pour le développement international examinent les orientations futures de leur partenariat économique
Bakou, 17 juin, AZERTAC
Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie, Mikaïl Djabbarov, a rencontré le président du Fonds de l'OPEP pour le développement international, Abdulhamid Alkhalifa.
Au cours de l’entretien, les discussions ont porté sur les principaux axes de coopération entre l'Azerbaïdjan et le Fonds de l'OPEP, ainsi que sur ses perspectives de développement. Les parties ont également examiné les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord-cadre de partenariat pour la période 2025-2030.
Un échange de vues a eu lieu sur les travaux effectués pour améliorer l'approvisionnement en eau, développer les infrastructures sociales et renforcer la durabilité environnementale.
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