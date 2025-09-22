L'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis signent un accord de coopération sur le développement du concept de « Ville dans la ville »

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

L'Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis ont signé un accord de coopération sur le développement du concept de « Ville dans la ville ».

Le document a été signé par le ministre de l'Economie Mikaïl Djabbarov et le président de Modon Holding, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi.

Le vice-Premier ministre azerbaïdjanais, Samir Cherifov, et le ministre émiratie des Investissements, Mohammed Hassan al-Suwaidi, ont assisté à la cérémonie de signature tenue dans le cadre du1er Forum international d'investissement d'Azerbaïdjan.