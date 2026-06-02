L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent de la mise en œuvre du projet TRIPP

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, s’est entretenu avec une délégation conduite par Caleb Orr, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé des affaires économiques, énergétiques et commerciales.

L'état actuel et les perspectives des relations entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis, l'économie, la sécurité énergétique, les relations en matière de transport et de communication, les investissements, le commerce, ainsi que les questions d'intérêt mutuel figurant à l'agenda régional ont été abordés lors de la rencontre.

Les parties ont souligné l'importance de développer davantage la coopération mutuellement bénéfique conformément à la Charte de partenariat stratégique signée entre l'Azerbaïdjan et les États-Unis. Il a été souligné que le dialogue économique Azerbaïdjan-États-Unis, dont la première réunion se tiendra prochainement, revêtait une importance particulière pour le développement des relations de coopération.

L'accent a été mis sur la coopération à long terme dans le secteur de l'énergie. Parallèlement, les perspectives de développement de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables, de la transition écologique, des innovations et des hautes technologies ont été examinées.

Le ministre Baïramov a donné des informations sur le climat d'investissement favorable de son pays, les projets de connectivité régionale et les initiatives prises pour développer les corridors de transport internationaux. À cet égard, l'importance croissante du Couloir médian et sa contribution à l'intégration économique régionale ont été soulignées.

La situation actuelle et les progrès significatifs réalisés dans la région suite aux accords historiques conclus lors du sommet de Washington en août de l'année dernière, ainsi que l'ouverture de lignes de communication et la mise en œuvre du projet TRIPP ont été également discutés.

Les parties ont également échangé sur d'autres questions d'intérêt mutuel.