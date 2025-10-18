L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent de nouvelles perspectives de la coopération militaire
Bakou, 18 octobre, AZERTAC
Le ministre de la Défense de la République d'Azerbaïdjan, le colonel-général Zakir Hassanov, a rencontré samedi une délégation conduite par le commandant du Commandement central américain, l’amiral Brad Cooper.
La délégation américaine a d'abord visité l'Allée des Martyrs et rendu hommage aux martyrs ayant sacrifié leur vie pour la Patrie.
Le ministre de la Défense a présenté les réformes réussies menées au sein de l'armée azerbaïdjanaise sous la direction du président de la République Ilham Aliyev.
Le colonel-général Zakir Hassanov s'est déclaré satisfait des mesures mises en œuvre dans les différents domaines de la coopération bilatérale et des relations existantes.
L'amiral Brad Cooper a, pour sa part, exprimé ses remerciements pour l'accueil chaleureux, soulignant l'intérêt des visites mutuelles pour le renforcement des relations bilatérales. Exprimant ses remerciements aux militaires de l'armée azerbaïdjanaise pour leur contribution à la mission non combattante « Soutien résolu » en Afghanistan, Brad Cooper a souligné la nécessité de développer la coopération.
Les parties ont également évoqué de nouvelles perspectives de la coopération militaire entre l’Azerbaïdjan et les États-Unis.
