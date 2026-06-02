L'Azerbaïdjan et les États-Unis discutent des perspectives de coopération en matière de la numérisation et des transports

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le ministre du Numérique et des Transports, Rechad Nebiyev, a rencontré une délégation conduite par Caleb Orr, secrétaire d’État adjoint des États-Unis chargé des affaires économiques, énergétiques et commerciales.

Au cours de la rencontre, les parties ont évoqué les perspectives de coopération dans les domaines de la numérisation et des transports, le renforcement du cadre réglementaire et juridique en matière d'intelligence artificielle et de cybersécurité, ainsi qu'un partenariat avec des agences gouvernementales et des entreprises américaines pour la construction d'un centre de données en Azerbaïdjan.

Les discussions ont également porté sur les travaux réalisés et les projets d'expansion du Couloir médian, le développement du corridor de Zenguézour et les perspectives de participation des entreprises américaines à ces projets.