L'Azerbaïdjan soutient l'initiative visant à moderniser l'éducation à Sainte-Lucie

Bakou, 24 octobre, AZERTAC

Grâce au soutien de l'Agence azerbaïdjanaise d'aide au développement international (AIDA), relevant au ministère des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, 100 ordinateurs portables ont été offerts à Sainte-Lucie. À cette occasion, une cérémonie a eu lieu jeudi au ministère des Affaires étrangères de Sainte-Lucie.

Le ministre de l'Éducation de Sainte-Lucie, Shawn Edward, la vice-ministre des Affaires étrangères, Janelle Modeste-Stephen, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Cuba et représentant plénipotentiaire auprès de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), Rouslan Rzaïev, ont pris la parole lors de la cérémonie.

Les représentants de Sainte-Lucie ont exprimé leurs remerciements au gouvernement azerbaïdjanais pour l'aide humanitaire fournie et le soutien apporté au développement du système éducatif de leur pays.

L'ambassadeur Rouslan Rzaïev a souligné que l'Azerbaïdjan avait considérablement développé ses activités dans le domaine du développement international et de l'aide humanitaire ces dernières années. Il a fait savoir que pendant la présidence azerbaïdjanaise du Mouvement des non-alignés et de la COP29, son pays avait mis en œuvre des projets d'aide au développement et humanitaires pour plus de 100 pays, dont 20 petits États insulaires en développement, et 12 États membres de la CARICOM.