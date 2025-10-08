L'Azerbaïdjan termine les IIIes Jeux de la CEI avec 184 médailles, renouvelant ainsi son record
Bakou, 8 octobre, AZERTAC
Les IIIes Jeux de la CEI organisés par l'Azerbaïdjan ont pris fin le 8 octobre.
La dernière journée, les représentants azerbaïdjanais ont remporté 6 médailles lors des épreuves de gymnastique rythmique tenues à Chéki.
L'Azerbaïdjan a ainsi terminé les Jeux avec un total de 184 médailles, dont 33 en or, 56 en argent et 95 autres en bronze. Grâce à cet indicateur, l’Azerbaïdjan occupe la 2e place au classement général des médailles, devant la Russie.
Les athlètes azerbaïdjanais ont ainsi réalisé leur meilleur résultat aux Jeux de la CEI organisés depuis 2021. L’Azerbaïdjan a remporté 60 médailles (16 en or, 16 en argent, 28 en bronze) lors des premiers Jeux et 62 médailles (10 en or, 17 en argent et 35 en bronze) lors des seconds.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Un lutteur azerbaïdjanais décroche la médaille d’or aux IIIes Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [19:33]
Le Premier ministre hongrois termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:20]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan termine sa visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [19:12]
Un fort séisme survenu dans l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée
- 07.10.2025 [17:24]
Communiqué de la Présidence de la République
- 07.10.2025 [13:35]
Le président turc Recep Tayyip Erdogan entame une visite en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [12:34]
L’équipe d’Azerbaïdjan de tchovgan remporte les Jeux de la CEI
- 07.10.2025 [12:10]
Le prix de l’or enregistre une hausse de 10 dollars
- 07.10.2025 [11:01]
Le président du Conseil du peuple du Turkménistan arrive en Azerbaïdjan
- 07.10.2025 [10:23]
Jeux de la CEI : 4 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 07.10.2025 [10:12]
Tabagisme : malgré le recul mondial, un adulte sur cinq reste dépendant
- 07.10.2025 [10:07]
Le président ouzbek Mirzioïev est en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [18:27]
Le président kazakh Tokaïev arrive en visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [17:45]
Le président kirghiz Japarov entame une visite en Azerbaïdjan
- 06.10.2025 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 06.10.2025 [14:50]
Jeux de la CEI : 8 disciplines sportives au programme d’aujourd'hui
- 06.10.2025 [11:03]
France: Le nouveau gouvernement dévoilé sans grand changement
- 06.10.2025 [10:17]
Jeux de la CEI : trois lutteurs azerbaïdjanais décrochent les médailles
- 04.10.2025 [18:52]
La Journée de la ville est célébrée à Djabraïl
- 04.10.2025 [18:43]
Une tireuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [17:42]
Jeux de la CEI : une boxeuse azerbaïdjanaise remporte la médaille d’or
- 04.10.2025 [15:39]
Une boxeuse azerbaïdjanaise décroche l’argent aux Jeux de la CEI
- 04.10.2025 [14:29]
La Semaine mondiale de l'espace est lancée
- 04.10.2025 [12:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en hausse sur les bourses
- 04.10.2025 [11:57]
Aujourd’hui, c’est la Journée de la ville de Djabraïl
- 04.10.2025 [10:16]