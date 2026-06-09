L'élargissement de l'accès des produits agricoles et alimentaires azerbaïdjanais au marché chinois sera examiné

Bakou, 9 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par le président de l’Agence nationale de sécurité alimentaire de la République d’Azerbaïdjan, Gochgar Tehmezli, est en visite de travail en Chine.

La délégation azerbaïdjanaise devrait tenir une série de rencontres avec la direction de l'Administration générale des douanes de Chine.

L’élargissement de l'accès des produits agricoles et alimentaires azerbaïdjanais au marché chinois, ainsi que l'échange d'expériences, seront discutés lors de ces rencontres. La signature de plusieurs documents est également prévue.