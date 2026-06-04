Bakou, 4 juin, AZERTAC

L'équipe d'Azerbaïdjan de minifootball disputera aujourd'hui la finale du championnat d'Europe en Slovaquie.

L'équipe menée par Elchad Gouliyev affrontera l'équipe ukrainienne lors de cette rencontre décisive pour le titre continental.

Le match, qui se déroulera à la Tipos Arena, débutera à 22h30, heure de Bakou.

Il convient de noter que l'équipe nationale azerbaïdjanaise s'est qualifiée pour la finale en battant la Serbie en demi-finale.