L'équipe d’Azerbaïdjan de minifootball devient championne d'Europe pour la deuxième fois

Bakou, 5 juin, AZERTAC

L'équipe d’Azerbaïdjan de minifootball a disputé la finale du championnat d'Europe en Slovaquie.

L'équipe, menée par Elchad Gouliyev, a affronté l'équipe ukrainienne en finale du championnat continental. L'équipe d’Azerbaïdjan a vaincu son adversaire avec un score de 2-0 à la Tipos Arena et a remporté le titre de champion d'Europe.

Il convient de noter qu'il s'agit du deuxième titre européen pour l'équipe nationale azerbaïdjanaise de minifootball. L’équipe nationale était la meilleure du continent en 2022.