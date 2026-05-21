L'état actuel et les perspectives de développement futur de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU examinés
Bakou, 21 mai, AZERTAC
Une rencontre a eu lieu entre le premier vice-ministre azerbaïdjanais de l'Économie, Elnour Aliyev, et la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, en marge du Forum urbain mondial des Nations Unies (WUF13).
L'état actuel de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU ainsi que ses perspectives de développement ont été abordés lors de cette rencontre. Les parties ont souligné les progrès obtenus par l'Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable et l'importance des réformes entreprises dans ce domaine.
Les initiatives mises en œuvre dans les domaines du développement économique, des énergies vertes, du développement urbain durable et de la coopération régionale ont été examinées.
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