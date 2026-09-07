L'état d'avancement des projets conjoints menés par l'Azerbaïdjan et l'Iran discuté

Bakou, 77 septembre, AZERTAC

Un entretien téléphonique a eu lieu entre le vice-Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Chahin Moustafaïev, et la ministre des Routes et du Développement urbain de la République islamique d’Iran, Farzaneh Sadegh.

Au cours de l'entretien téléphonique, l'état de mise en œuvre des travaux découlant du mémorandum d'accord, signé lors de la 17e réunion de la Commission d'État Bakou en février de cette année, a été examiné.

Les parties ont souligné la coopération fructueuse dans l’économie, le commerce, les transports, le transit, l'énergie, l'eau et dans d'autres domaines, et ont évoqué la dynamique de mise en œuvre des projets en cours.

L'achèvement de la construction du pont routier Aghbend-Kelale a été souligné comme une réalisation majeure parmi les projets mis en œuvre, y compris dans le secteur des transports. Les questions relatives à l'achèvement des travaux du terminal de fret d'Astara ont également été abordées.