L'ex-ministre sud-coréen de la Justice condamné à 25 ans de prison

Bakou, 22 juin, AZERTAC

L'ex-ministre de la Justice Park Sung-jae a écopé ce lundi de 25 ans de prison en première instance pour avoir joué un rôle primordial dans une insurrection en raison de son implication dans la tentative d'imposition de la loi martiale par l'ancien président Yoon Suk Yeol, selon Yonhap.

La Cour centrale du district de Séoul a ainsi prononcé une peine plus lourde que les 20 ans de prison qui étaient réclamés par l'équipe du procureur spécial Cho Eun-suk. Le tribunal a immédiatement ordonné la mise en détention Park, craignant qu'il puisse détruire des preuves.

L'équipe de Cho avait inculpé Park des chefs de rôle clé dans une insurrection et d'abus de pouvoir pour avoir convoqué une réunion de hauts officiels de son ministère dans la foulée de la proclamation par Yoon de la loi martiale en décembre 2024.

La cour l'a reconnu coupable de ces deux chefs d'accusation, acceptant l'argument de l'accusation. Celle-ci estimait que Park avait convoqué cette réunion pour envisager l'envoi de procureurs vers un organe qui devait participer à l'application de la loi martiale, vérifier les places disponibles dans des établissements correctionnels pour de possibles arrestations de personnalités politiques, et ordonner aux responsables du ministère en charge des interdictions de sortie du territoire de se rendre au travail.

«L'accusé a finalement failli à son devoir qui est de défendre la Constitution en s'imaginant que l'insurrection pourrait réussir, et a choisi, à la place, d'y prendre part», a déclaré la Cour.

Park rejoint ainsi les autres membres du gouvernement Yoon qui ont été condamnés jusqu'à présent pour avoir joué un rôle dans une insurrection, dont l'ancien Premier ministre Han Duck-soo et l'ex-ministre de la Défense Kim Yong-hyun.

En février, Yoon a été condamné à la prison à vie pour avoir mené une insurrection à travers son imposition éphémère de la loi martiale. Il a fait appel de la décision.

Par ailleurs, le tribunal a rejeté d'autres accusations portées à l'encontre de Park pour violation de la loi anticorruption, jugeant que l'affaire ne relevait pas du mandat d'enquête du procureur spécial.