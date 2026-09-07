L'exercice Freedom Edge de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Japon débute

Bakou, 7 septembre, AZERTAC

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont donné le coup d'envoi lundi comme prévu de leur exercice militaire conjoint, malgré la récente réduction des entraînements sud-coréano-américains à la demande de Washington.

Freedom Edge est un exercice multi-domaine de cinq jours qui se déroule dans les eaux internationales situées à l'est et au sud de l'île de Jeju. Il implique d'importants moyens maritimes et aériens des trois armées, tandis qu'un groupe de contrôle conjoint des exercices supervise les opérations pour qu'elles soient exécutées de manière systématique et sûre, a expliqué le Comité des chefs d'état-major interarmées (JCS).

Celui-ci a expliqué que «les trois pays profiteront de ces entraînements pour améliorer les capacités opérationnelles et de riposte commune entre de multiples domaines, dont le naval, l'aéronaval et le cybernétique, tout en maintenant des relations de collaboration robustes et stables».

Le JCS a par ailleurs rappelé que la nature de cet exercice était défensive et qu'il se confirmait au droit et aux normes internationales. «Il vise à renforcer la dissuasion et les capacités de réponse contre les menaces nucléaires et balistiques nord-coréennes, tout en protégeant la paix et la stabilité régionales», il a ajouté. (Yonhap)