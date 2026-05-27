L'importance d'un partenariat stratégique global entre l'Azerbaïdjan et la Chine soulignée

Bakou, 27 mai, AZERTAC

Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Djeyhoun Bayramov, a rencontré son homologue chinois Wang Yi dans le cadre de sa visite de travail à New York.

Au cours de la rencontre, des remerciements ont été exprimés à la partie chinoise pour avoir organisé des discussions ouvertes au Conseil de sécurité de l'ONU portant sur le thème « Protection des buts et principes de la Charte des Nations unies et renforcement du système international centré sur l’ONU », et il a été souligné que cette initiative revêtait une importance particulière dans le contexte des défis mondiaux actuels.

Les ministres se sont félicités du développement dynamique des relations entre l'Azerbaïdjan et la Chine, soulignant que le dialogue politique de haut niveau et le partenariat fondé sur la confiance mutuelle ont largement contribué, ces dernières années. Dans ce contexte, il a été affirmé que l'établissement d'un partenariat stratégique global entre les deux pays en 2025 jouerait un rôle important dans le renforcement de ces relations.

Le potentiel existant pour développer la coopération dans les domaines du commerce, des investissements, des transports, de la logistique, de la sécurité énergétique, des énergies vertes, de l'industrie, des innovations numériques, de l'agriculture, des sciences, de l'éducation et de l'aide humanitaire a été vivement salué. La contribution des activités des entreprises manufacturières à capitaux chinois implantées en Azerbaïdjan à la coopération économique a été soulignée.

L'importance du maintien du soutien et de la coopération mutuels au sein des organisations internationales et régionales a été soulignée. Les perspectives d'activités conjointes au sein de l'ONU, de la CICA, du Mouvement des non-alignés et d'autres plateformes multilatérales ont été évoquées.

La participation active de la délégation chinoise à la 13e session du Forum urbain mondial, qui s'est tenue en Azerbaïdjan en mai dernier, a été saluée, et il a été indiqué que cette participation avait contribué de manière significative au développement de la coopération multilatérale.

L'importance du renforcement des relations entre les peuples a été soulignée, et il a été affirmé que le développement de l'éducation, de la culture, du tourisme et des programmes d'échanges de jeunes jouait un rôle particulier dans l'établissement de partenariats à long terme.

Par ailleurs, les questions de sécurité régionale ont été abordées. La parties chinoise a exprimé ses gratitudes à l’Azerbaïdjan pour le soutien apporté à l'évacuation des citoyens chinois d'Iran.

D'autres questions régionales et internationales d'intérêt mutuel ont été abordées lors de la rencontre.