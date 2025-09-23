L'Indonésie et l'UE signent un accord de partenariat économique

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

L'Indonésie et l'Union européenne ont officiellement signé mardi à Bali un Accord de partenariat économique global (CEPA).

“Depuis le premier cycle de négociations à Bruxelles en 2016 jusqu'à aujourd'hui à Bali, ce parcours de neuf ans nous a conduits à une étape historique qui reflète notre engagement commun en faveur d'une économie ouverte, équitable et durable grâce au CEPA", a déclaré le ministre indonésien coordinateur des Affaires économiques, Airlangga Hartarto, dans une déclaration conjointe avec le commissaire européen au Commerce et à la Sécurité économique, Maros Sefcovic.

L'accord couvre la libéralisation des échanges de marchandises, de services et des investissements. Environ 98% des lignes tarifaires bénéficieront d'un traitement préférentiel en vertu du pacte.

Les exportations indonésiennes clés, notamment l'huile de palme, les textiles, les chaussures et les produits agricoles transformés, devraient en bénéficier. De nouvelles opportunités émergeront également pour l'électronique, les produits de haute technologie et le commerce numérique.

M. Sefcovic a indiqué que l'accord ouvre de nouvelles opportunités pour les entreprises européennes sur le marché dynamique de l'Indonésie. Des secteurs tels que l'agroalimentaire et la fabrication de pointe devraient bénéficier d'un meilleur accès au marché, y compris des perspectives dans l'investissement automobile et des véhicules électriques.

L'Indonésie est ainsi devenue le troisième pays d'Asie du Sud-Est à conclure un CEPA avec l'UE, après Singapour et le Vietnam. L'accord devrait entrer en vigueur début 2027. (Agence Xinhua)