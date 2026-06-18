L'ONU est intéressée par la promotion du Service ASAN à plus grande échelle

Bakou, 18 juin, AZERTAC

Une délégation dirigée par Ulvi Mehdiyev, président de l'Agence nationale des services à la personne et des innovations sociales, est en visite à New York afin de participer à la Conférence sur l’ODD 16.

Cette visite a lieu à l'invitation de Li Junhua, Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires économiques et sociales.

Lors de la rencontre avec Li Junhua, les activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de contribution signé en 2024 entre le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan et l'ONU ont été abordées.

Li Junhua a souligné l'expérience du « Service ASAN » comme un modèle exemplaire et a ajouté que l'application actuelle de cette expérience dans plusieurs pays du monde constituait un développement louable.

Il a exprimé sa gratitude à l'Azerbaïdjan pour sa coopération fructueuse avec l'ONU dans le domaine des services publics et de l'administration publique et a exprimé son plein soutien à un élargissement futur de ce partenariat.

Dans le cadre de cette visite, Ulvi Mehdiyev devrait intervenir lors de la Conférence sur l'ODD 16 et tenir une série de rencontres avec les chefs des agences d'État étrangères opérant dans le domaine concerné.