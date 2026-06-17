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L'ONU exhorte au respect du traité d'interdiction des mines antipersonnel

L'ONU exhorte au respect du traité d'interdiction des mines antipersonnel

Bakou, 17 juin, AZERTAC

Les pays doivent respecter le droit international limitant l'utilisation des mines antipersonnel, qui tuent et mutilent des civils longtemps après la fin des conflits, a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) dans un rapport publié mardi.

Au moins 58 États et territoires restent contaminés par ces armes, conçues pour exploser au contact d'une personne.

Certaines sont même présentes depuis les deux guerres mondiales, parmi d'autres munitions non explosées, et des millions d'autres demeurent dans les stocks nationaux.

« Il est profondément préoccupant que, près de 30 ans après l'adoption du Traité d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, ces armes explosives continuent de tuer et de blesser des personnes, souvent des décennies après leur pose », a déclaré Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme.

Il a souligné la nécessité pour les États de « réaffirmer leur engagement à mettre fin à la production, à l'utilisation et au transfert de ces armes et de redoubler d'efforts pour coopérer au déminage des zones déjà minées ». Les mines antipersonnel portent atteinte à l'ensemble des droits humains, notamment civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, indique le rapport. Elles sont encore utilisées aujourd'hui, y compris par des acteurs non étatiques.

Au moins 1 945 personnes ont été tuées et 4 325 blessées par des mines terrestres et des restes explosifs de guerre en 2024, selon les derniers chiffres.

Les taux de victimes les plus élevés ont été enregistrés au Myanmar, en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, au Nigéria, au Mali, au Yémen et au Burkina Faso.

Les civils représentent environ 90 % des victimes recensées, et les enfants constituent plus de 40 % des victimes civiles enregistrées depuis 1999.

Le rapport détaille les dommages causés par les mines antipersonnel et leurs conséquences sur l'exercice des droits humains.

Des civils ont subi des amputations, des lésions oculaires, y compris la cécité, ou une perte auditive pour avoir marché sur ou manipulé ces armes. De plus, les enfants subissent des traumatismes physiques plus graves et présentent des taux de mortalité plus élevés que les adultes suite à des blessures causées par des mines antipersonnel, leurs chances de survie diminuant avec l'âge.

La contamination par les mines transforme également des zones en zones interdites d'accès, empêchant ainsi les civils d'accéder aux services essentiels, bloquant l'aide humanitaire aux personnes dans le besoin et provoquant des déplacements de population. Elle peut aussi contribuer à l'insécurité alimentaire et aux difficultés économiques en rendant les terres agricoles impropres à l'exploitation.

Par ailleurs, les mines posées dans et autour des écoles ont mis en danger des enfants et entravé leur éducation.

La contamination par les restes explosifs de guerre, notamment les mines antipersonnel, peut également freiner le développement économique pendant des décennies et retarder la reconstruction post-conflit.

Actuellement, 162 États rejoignent la Convention d'Ottawa, également connue sous le nom de Convention d'Ottawa, ouverte à la signature dans la capitale canadienne en décembre 1997.

Le HCDH a noté que de nombreux États, y compris des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres dont les forces armées ont utilisé ou conservent des stocks importants de mines, ne sont pas encore parties à la Convention. Par ailleurs, cinq États – l’Estonie, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne – se sont récemment retirés du traité, tandis que l’Ukraine, État partie, a indiqué suspendre sa mise en œuvre de la convention.

« Les États qui n’ont pas encore ratifié le traité devraient le faire sans délai, et ceux qui s’en sont retirés devraient y adhérer de nouveau rapidement. Les États parties devraient respecter ses dispositions de bonne foi », a déclaré M. Türk.

Il a salué la récente décision du Liban d’adhérer au traité, malgré les graves menaces qui pèsent sur sa sécurité.

Le Haut-Commissaire a également appelé les États à indemniser les victimes des violations résultant de l’utilisation de mines antipersonnel et à garantir aux survivants et aux communautés touchées l’accès aux soins de santé, à la réadaptation, à l’éducation, à l’emploi et à la protection sociale.

Le rapport sera présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève le 26 juin.

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