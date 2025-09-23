L'OTAN condamne la violation de l'espace aérien estonien par la Russie

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

À la suite d'une réunion organisée après la violation de l'espace aérien estonien par la Russie, l'OTAN a condamné cette évènement, le qualifiant d'exemple supplémentaire du comportement irresponsable de la Russie.

Le Conseil de l'OTAN s'est réuni mardi au niveau des ambassadeurs à la suite de la violation de l'espace aérien estonien par la Russie le 19 septembre.

Dans un communiqué publié à l'issue de la réunion, il a été indiqué que le commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) avait informé le Conseil que trois avions russes MiG-31 armés avaient violé l'espace aérien estonien pendant plus de dix minutes.

Le communiqué précise que la réaction de l'OTAN a été rapide et ferme, les avions alliés ayant immédiatement décollé pour expulser les avions en question de l'espace aérien estonien.

Le communiqué souligne que cette violation s'inscrit dans le cadre du « comportement de plus en plus irresponsable » de la Russie et rappelle que le Conseil s'est réuni pour la deuxième fois en deux semaines au titre de l'article 4.

Le communiqué souligne que la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Roumanie ont également subi des violations similaires récemment et que l'OTAN est en totale solidarité avec tous les alliés dont l'espace aérien a été violé.

Soulignant que la Russie « assume l'entière responsabilité de ces actions provocatrices et dangereuses », la déclaration précise que ces actions ont conduit à des erreurs de calcul et doivent donc cesser immédiatement.

Il a été souligné que la réponse de l'OTAN aux actions imprudentes de la Russie resterait forte et que la capacité de dissuasion et de défense serait renforcée, en particulier dans le domaine de la défense aérienne.

La déclaration précise que « la Russie ne doit avoir aucun doute. L'OTAN et ses alliés utiliseront tous les moyens militaires et non militaires nécessaires, dans le cadre du droit international, pour se défendre et dissuader toute menace provenant de quelque direction que ce soit ».

Il a été souligné que l'OTAN continuerait à déterminer le calendrier et la portée de ses réactions à sa discrétion, que son attachement à l'article 5 était inébranlable et que les alliés ne se laisseraient pas intimider par les actions irresponsables de la Russie.

Le 9 septembre, la Pologne a annoncé que des drones russes avaient violé son espace aérien et que l'OTAN avait réagi conjointement. Par la suite, des drones russes ont également été détectés dans l'espace aérien roumain. Enfin, le 19 septembre, l'espace aérien estonien a été violé par des avions russes, qui ont été interceptés par l'OTAN. (Agence Anadolu)