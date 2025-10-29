l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide

L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

L'ouragan Melissa a touché terre mardi en Jamaïque. Cette tempête de catégorie 5 accompagnée de vents violents et de risques importants d'inondations soudaines pourrait affecter des centaines de milliers de personnes. La Jamaïque et d'autres îles des Caraïbes se préparaient à l'impact massif de cet ouragan, indique l’ONU info.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) coordonne une opération de transport maritime depuis la Barbade, acheminant des fournitures essentielles de l'Organisation internationale pour les migrations, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et du PAM lui-même.

« Le déploiement de quelque 2.000 kits de secours est également prévu dès la réouverture des aéroports et la reprise des vols, dans des conditions météorologiques favorables », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU.

Lors d'une conférence de presse quelques heures avant l'arrivée de Melissa en Jamaïque, un représentant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a déclaré que l'ouragan de catégorie 5 « sera le plus puissant de la planète cette année », mettant en danger direct un million de personnes, « y compris des familles qui se remettent encore de l'ouragan Beryl » qui a frappé l'île il y a seulement 16 mois.

« Les toits seront mis à rude épreuve. Les eaux de crue monteront. L'isolement deviendra une dure réalité pour beaucoup », a dit Necephor Mghendi, chef de la délégation de la FICR pour les Caraïbes anglophones et néerlandophones.

« Une défaillance structurelle totale est probable », a affirmé Anne-Claire Fontan, spécialiste des cyclones tropicaux à l'Organisation météorologique mondiale (OMM), citant le Centre national des ouragans des États-Unis à Miami. « Je n'avais jamais vu cette phrase auparavant… l'impact attendu en Jamaïque est considérable », a-t-elle déclaré.

Des vents soutenus de 280 kilomètres par heure ont été signalés alors que l'ouragan se dirigeait en direction de la Jamaïque mardi matin. De fortes pluies persistent dans la région, et des décès ont déjà été signalés en Haïti, en République dominicaine et en Jamaïque.

Mme Fontan a expliqué que Melissa entraînera des précipitations trois fois supérieures à la normale pour un mois pluvieux en Jamaïque, soit jusqu'à 700 millimètres.

« Cela signifie des crues soudaines et de nombreux glissements de terrain catastrophiques », a-t-elle expliqué. « En plus des pluies et des vents destructeurs, une onde de tempête est également attendue sur la côte sud de la Jamaïque, avec des vagues de trois à quatre mètres de haut et des vagues destructrices ».

S'exprimant depuis Port of Spain, à Trinité-et-Tobago, M. Mghendi, de la FICR, a déclaré que, bien que Melissa se déplace à une vitesse très lente – environ six kilomètres par heure –, les pluies et les vents « extrêmes » devraient causer d'importants dégâts aux infrastructures, isoler les communautés et couper les services essentiels pendant des jours, voire des semaines. « La menace humanitaire est grave et immédiate », a-t-il dit.

De nombreuses familles sont encore en train de reconstruire après les conséquences de Beryl l'année dernière et de restaurer leurs moyens de subsistance.

« Melissa menace désormais les mêmes communautés et toutes leurs activités pourraient être anéanties », a-t-il averti. « Ceci illustre comment… les phénomènes climatiques extrêmes peuvent bouleverser les communautés et mettre à rude épreuve leurs capacités de résistance ».

Le représentant de la FICR a souligné que les communautés côtières restent financièrement sous pression et que les quartiers informels sont menacés par les vents violents ainsi que par la saturation des sols par la saison des pluies, avec un « risque accru de glissements de terrain ».

« La priorité absolue est de sauver autant de vies que possible en cas d'ouragan », a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), expliquant que c'est « la raison pour laquelle nous observons des évacuations, la construction d'abris et la diffusion de conseils ».

M. Mghendi a indiqué qu'en Jamaïque, les autorités avaient préparé quelque 800 abris et que des bénévoles soutenaient les évacuations, aidaient à distribuer des secours et renforçaient les messages d'alerte précoce.

Jens Laerke a ajouté qu'un mécanisme d'anticipation facilité par les Nations Unies avait été activé à Cuba et en Haïti, deux pays situés sur la trajectoire de l'ouragan, déclenchant une allocation de 4 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) pour prépositionner de la nourriture, de l'eau, des articles d'hygiène et des fournitures médicales.

« Quels seront les besoins fondamentaux de la population ? Nourriture, eau potable, abris et, bien sûr, soins médicaux », a-t-il déclaré, expliquant que lors d'inondations massives, l'eau potable se fait rare, ce qui accroît les risques sanitaires et épidémiques.

Interrogé sur la disponibilité des articles de secours, M. Mghendi, de la FICR, a déclaré qu'en Jamaïque même, des fournitures suffisantes avaient été prépositionnées pour fournir une assistance immédiate à quelque 800 ménages. Par ailleurs, des fournitures pour 60.000 ménages peuvent être livrées en Jamaïque et dans d'autres pays comme les Bahamas « en quatre heures », a-t-il précisé.

« Une fois ces fournitures débloquées, il faudra les reconstituer et c'est là que nous espérons une solidarité mondiale », a insisté M. Mghendi. « Lors d'événements comme celui-ci, le monde se mobilise et nous nous attendons à ce que ce soit le cas. C'est l'une des tempêtes du siècle et je suis convaincu que la communauté internationale se mobilisera pour réagir collectivement », a-t-il conclu.

Partagez l’information sur les réseaux sociaux

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

d’autres nouvelles

Recep Tayyip Erdogan célèbre le 102ᵉ anniversaire de la République de Türkiye
  • 29.10.2025 [12:39]

Recep Tayyip Erdogan célèbre le 102ᵉ anniversaire de la République de Türkiye

Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours
  • 29.10.2025 [10:37]

Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours

La Corée du Nord teste la veille des missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune
  • 29.10.2025 [10:28]

La Corée du Nord teste la veille des missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune

La mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN insufflera plus de confiance et d'élan à l'économie mondiale
  • 28.10.2025 [12:41]

La mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN insufflera plus de confiance et d'élan à l'économie mondiale

France: La circulation des trains fortement perturbée sur l’axe sud-est après un acte de vandalisme
  • 27.10.2025 [16:13]

France: La circulation des trains fortement perturbée sur l’axe sud-est après un acte de vandalisme

Argentine: Le parti du président Milei remporte les élections générales de mi-mandat
  • 27.10.2025 [14:29]

Argentine: Le parti du président Milei remporte les élections générales de mi-mandat

Indonésie: un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental
  • 27.10.2025 [12:44]

Indonésie: un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

La Chine et les Etats-Unis parviennent à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives
  • 27.10.2025 [12:27]

La Chine et les Etats-Unis parviennent à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives

L’ASEAN appelle à des mesures concrètes pour mettre fin immédiatement à la violence aveugle
  • 27.10.2025 [12:07]

L’ASEAN appelle à des mesures concrètes pour mettre fin immédiatement à la violence aveugle

Sahibé Gafarova: L'histoire de l'État azerbaïdjanais est marquée par de dures épreuves et de brillantes victoires

  • [13:00]

L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide

  • [12:45]

Recep Tayyip Erdogan célèbre le 102ᵉ anniversaire de la République de Türkiye

  • [12:39]

La vice-Première ministre du Bélarus visite la région azerbaïdjanaise de Fuzouli

  • [12:27]

Leyla Aliyeva et Arzou Aliyeva assistent à la cérémonie d'ouverture d’un parc national dans la région de Gakh

  • [12:09]

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva fait une publication relative à la fête nationale de Türkiye

  • [11:17]

Une conférence parlementaire internationale se déroule au Milli Medjlis azerbaïdjanais

  • [11:10]

Le prix de l’or en baisse et celui de l’argent en hausse sur les bourses

  • [11:05]

Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Aghdam et à Aghdéré

  • [10:41]

Apec 2025 : Trump arrive à Gyeongju et débute son programme de 2 jours

  • [10:37]

La Corée du Nord teste la veille des missiles de croisière stratégiques mer-sol en mer Jaune

  • [10:28]

Le président Ilham Aliyev partage une publication à l'occasion de la fête nationale de Türkiye

  • [10:20]
Le président Ilham Aliyev présente les clés des appartements aux habitants du village de Horovlou MIS A JOUR VIDEO

Le président Ilham Aliyev présente les clés des appartements aux habitants du village de Horovlou MIS A JOUR VIDEO

Ilham Aliyev remet les clés des appartements aux habitants des villages de Memmedbeyli et Aghaly de la région de Zenguilan VIDEO

Ilham Aliyev remet les clés des appartements aux habitants des villages de Memmedbeyli et Aghaly de la région de Zenguilan VIDEO

Ruben Vardanyan a un nouvel avocat VIDEO

Ruben Vardanyan a un nouvel avocat VIDEO

Le président azerbaïdjanais : La réalité d’aujourd’hui est le triomphe de la justice

  • 28.10.2025 [20:41]
Le président Ilham Aliyev inspecte les travaux réalisés dans le complexe résidentiel de 104 appartements à Zenguilan VIDEO

Le président Ilham Aliyev inspecte les travaux réalisés dans le complexe résidentiel de 104 appartements à Zenguilan VIDEO

Zenguilan : Le président Aliyev participe aux inaugurations de la deuxième phase du village d’Aghaly et du village de Memmedbeyli VIDEO

Zenguilan : Le président Aliyev participe aux inaugurations de la deuxième phase du village d’Aghaly et du village de Memmedbeyli VIDEO

Ilham Aliyev : Aujourd’hui, l’ensemble du Karabagh et du Zenguézour oriental est un vaste chantier de construction

  • 28.10.2025 [19:09]

Le président Ilham Aliyev : Le Jour de la Victoire constitue la page la plus brillante de notre histoire

  • 28.10.2025 [18:42]
Le président Aliyev pose la première pierre des centrales solaires Şems et Ufuq dans la région de Djabraïl VIDEO

Le président Aliyev pose la première pierre des centrales solaires Şems et Ufuq dans la région de Djabraïl VIDEO

Djabraïl : Le président de la République participe à l’ouverture de la route menant à la Centrale électrique solaire « Şefeq » VIDEO

Djabraïl : Le président de la République participe à l’ouverture de la route menant à la Centrale électrique solaire « Şefeq » VIDEO

Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias

  • 28.10.2025 [17:02]

Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses

  • 28.10.2025 [16:43]

Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales

  • 28.10.2025 [16:31]

Le président du Conseil national fédéral des Émirats arabes unis entame une visite officielle en Azerbaïdjan

  • 28.10.2025 [16:13]

Rencontre d'une délégation d'ambassadeurs des pays d'Asie-Pacifique accrédités auprès du Maroc avec le président de la Chambre des conseillers

  • 28.10.2025 [16:10]
Pose de la première pierre des complexes résidentiels dans la ville de Djabraïl VIDEO

Pose de la première pierre des complexes résidentiels dans la ville de Djabraïl VIDEO

Les villages de Tezebiné, Ballydja et Badara de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents MIS A JOUR

  • 28.10.2025 [15:49]
Le président Ilham Aliyev pose la première pierre de la mosquée de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev pose la première pierre de la mosquée de Djabraïl VIDEO

Un autre convoi d’anciens déplacés internes atteint le bourg de Qirmizi Bazar et le village de Sos

  • 28.10.2025 [15:36]

Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre la vice-Première ministre biélorusse

  • 28.10.2025 [15:25]
Le président Ilham Aliyev assiste à l'inauguration de la première phase du village d'Horovlou de la région de Djabraïl VIDEO

Le président Ilham Aliyev assiste à l'inauguration de la première phase du village d'Horovlou de la région de Djabraïl VIDEO

La société Azerkhaltcha prépare le plus grand tapis rond de l'histoire du tissage mondial pour la mosquée de Choucha VIDEO

La société Azerkhaltcha prépare le plus grand tapis rond de l'histoire du tissage mondial pour la mosquée de Choucha VIDEO

Inauguration d’une usine de transformation de l’orge de la SARL VIDEO

Inauguration d’une usine de transformation de l’orge de la SARL VIDEO

Visite d’une entreprise de fabrication des filtres à eau à Sabirabad VIDEO

Visite d’une entreprise de fabrication des filtres à eau à Sabirabad VIDEO

La mise à niveau 3.0 de la zone de libre-échange Chine-ASEAN insufflera plus de confiance et d'élan à l'économie mondiale

  • 28.10.2025 [12:41]

Le président azerbaïdjanais félicite son homologue tchèque à l’occasion de la fête nationale

  • 28.10.2025 [11:42]
Le président de la République visite une usine de traitement du coton à Sabirabad VIDEO

Le président de la République visite une usine de traitement du coton à Sabirabad VIDEO

Visite d’une entreprise de production de semences dans le Quartier industriel de Sabirabad VIDEO

Visite d’une entreprise de production de semences dans le Quartier industriel de Sabirabad VIDEO

Le président Aliyev prend connaissance des activités d’une entreprise de fabrication des produits agrochimiques de Sabirabad MIS A JOUR VIDEO

Le président Aliyev prend connaissance des activités d’une entreprise de fabrication des produits agrochimiques de Sabirabad MIS A JOUR VIDEO

Bruxelles : une conférence internationale sur le droit au retour des Azerbaïdjanais occidentaux dans leurs terres natales

  • 28.10.2025 [11:09]

Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses

  • 28.10.2025 [11:05]

Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan

  • 28.10.2025 [10:52]
Le 5e anniversaire du Jour de la Victoire d’Azerbaïdjan célébré à Malte VIDEO

Le 5e anniversaire du Jour de la Victoire d’Azerbaïdjan célébré à Malte VIDEO

Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan

  • 28.10.2025 [10:11]

L'Azerbaïdjan signe la Convention de l’ONU pour lutter contre la cybercriminalité

  • 28.10.2025 [10:06]

Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Khodjavend

  • 28.10.2025 [09:54]

Les secrétaires généraux de la TURKPA et de l’Organisation des États turciques se rencontrent à Istanbul

  • 27.10.2025 [21:02]

La vice-ministre turque des Affaires étrangères informée de la normalisation des relations azerbaïdjano-arméniennes

  • 27.10.2025 [20:13]

Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale

  • 27.10.2025 [19:20]

Le tirage au sort de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2025 a livré son verdict

  • 27.10.2025 [18:36]

Bakou accueillera la 15e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et le Bélarus

  • 27.10.2025 [17:38]

Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU

  • 27.10.2025 [17:00]

Coupe de la confédération CAF : l’Olympic de Safi s’est qualifié pour la phase de poules

  • 27.10.2025 [16:20]

France: La circulation des trains fortement perturbée sur l’axe sud-est après un acte de vandalisme

  • 27.10.2025 [16:13]

Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales

  • 27.10.2025 [16:01]

La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération

  • 27.10.2025 [15:16]

Argentine: Le parti du président Milei remporte les élections générales de mi-mandat

  • 27.10.2025 [14:29]

ANAMA : 226 mines et 5 498 munitions non explosés ont été découverts et neutralisés la semaine dernière

  • 27.10.2025 [14:04]

Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres

  • 27.10.2025 [13:04]

Indonésie: un séisme de magnitude 6,3 frappe la province du Nusa Tenggara oriental

  • 27.10.2025 [12:44]

La Chine et les Etats-Unis parviennent à des consensus de base sur les arrangements visant à traiter leurs préoccupations commerciales respectives

  • 27.10.2025 [12:27]

L’ASEAN appelle à des mesures concrètes pour mettre fin immédiatement à la violence aveugle

  • 27.10.2025 [12:07]

Soixante-cinq pays signent le 1er traité de l'ONU pour lutter contre la cybercriminalité

  • 27.10.2025 [11:10]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 27.10.2025 [10:49]

Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée

  • 27.10.2025 [10:28]

Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie

  • 27.10.2025 [10:16]

Les relations de coopération entre les services de sécurité de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan au menu de discussions

  • 25.10.2025 [19:44]

Coupe de la Confédération de la CAF : le Wydad de Casablanca s’est qualifié pour la phase de poules

  • 25.10.2025 [19:01]

Un expert russe : Le corridor de Zenguézour contribuera au développement des échanges comerciaux entre les pays voisins

  • 25.10.2025 [17:41]

Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc

  • 25.10.2025 [16:38]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression

  • 25.10.2025 [15:19]

Le président azerbaïdjanais félicite le président et le peuple kazakhs pour la fête nationale du Kazakhstan

  • 25.10.2025 [13:50]

Le Maroc lance le projet « Jeunes et Biodiversité – Passerelle Verte » en partenariat international

  • 25.10.2025 [13:03]

Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin

  • 25.10.2025 [12:21]

Des scientifiques azerbaïdjanais participent à une conférence internationale tenue au Kazakhstan

  • 25.10.2025 [10:55]

Le président Aliyev partage une publication liée à l’anniversaire de la libération de Goubadly

  • 25.10.2025 [10:08]

Le SIMA, une ambition d’intégration africaine

  • 24.10.2025 [21:05]
Les dépositions des victimes des attaques menées par l’Arménie, ainsi que celles des ayants droit des victimes décédées, sont rendues publiques à l’audience VIDEO

Les dépositions des victimes des attaques menées par l’Arménie, ainsi que celles des ayants droit des victimes décédées, sont rendues publiques à l’audience VIDEO

Discussions sur le renforcement de la coopération entre l'Azerbaïdjan et l'Organisation des États turciques

  • 24.10.2025 [20:07]

L'Azerbaïdjan est représenté à la Conférence régionale des ministres des transports au Pakistan

  • 24.10.2025 [19:30]

L'Azerbaïdjan élu coprésident du Groupe de travail intergouvernemental sur la résolution de l'Assemblée d'ONU-Habitat sur « Un logement convenable pour tous »

  • 24.10.2025 [18:58]

La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée

  • 24.10.2025 [18:06]

Les villages de Seyidbeyli et Dachboulag de la région de Khodjaly accueillent leurs résidents

  • 24.10.2025 [17:03]

L'Azerbaïdjan soutient l'initiative visant à moderniser l'éducation à Sainte-Lucie

  • 24.10.2025 [16:20]

Xi Jinping assistera à une réunion de l'APEC et effectuera une visite en République de Corée

  • 24.10.2025 [16:03]

Communiqué de la Présidence de la République

  • 24.10.2025 [15:01]

Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement

  • 24.10.2025 [14:37]

Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses

  • 24.10.2025 [14:31]

Un événement international dédié à la cérémonie d’ouverture du Centre d’arbitrage de Bakou

  • 24.10.2025 [13:05]

Luke Coffey : Je pense que l’une des choses les plus importantes serait que le président Trump se rende en Azerbaïdjan

  • 24.10.2025 [12:40]

Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »

  • 24.10.2025 [12:34]

Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales

  • 24.10.2025 [11:54]

Une conférence consacrée à l’accord de paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie obtenu à Washington

  • 24.10.2025 [11:18]

Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses

  • 24.10.2025 [10:32]
Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les témoignages concernant les tortures subies par les Azerbaïdjanais détenus en captivité et pris en otage par l’Arménie sont rendus publics – PROCÈS VIDEO

Les préparatifs de la COP30 se poursuivent

  • 23.10.2025 [21:09]

Gori accueille une réunion impliquant les dirigeants des universités de la défense nationale d’Azerbaïdjan, de Géorgie et de Türkiye

  • 23.10.2025 [20:35]

Belgrade accueille la 9e réunion de la Commission intergouvernementale entre l’Azerbaïdjan et la Serbie et un forum d’affaires azerbaïdjano-serbe

  • 23.10.2025 [20:19]