L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

L'ouragan Melissa a touché terre mardi en Jamaïque. Cette tempête de catégorie 5 accompagnée de vents violents et de risques importants d'inondations soudaines pourrait affecter des centaines de milliers de personnes. La Jamaïque et d'autres îles des Caraïbes se préparaient à l'impact massif de cet ouragan, indique l’ONU info.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) coordonne une opération de transport maritime depuis la Barbade, acheminant des fournitures essentielles de l'Organisation internationale pour les migrations, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et du PAM lui-même.

« Le déploiement de quelque 2.000 kits de secours est également prévu dès la réouverture des aéroports et la reprise des vols, dans des conditions météorologiques favorables », a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU.

Lors d'une conférence de presse quelques heures avant l'arrivée de Melissa en Jamaïque, un représentant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a déclaré que l'ouragan de catégorie 5 « sera le plus puissant de la planète cette année », mettant en danger direct un million de personnes, « y compris des familles qui se remettent encore de l'ouragan Beryl » qui a frappé l'île il y a seulement 16 mois.

« Les toits seront mis à rude épreuve. Les eaux de crue monteront. L'isolement deviendra une dure réalité pour beaucoup », a dit Necephor Mghendi, chef de la délégation de la FICR pour les Caraïbes anglophones et néerlandophones.

« Une défaillance structurelle totale est probable », a affirmé Anne-Claire Fontan, spécialiste des cyclones tropicaux à l'Organisation météorologique mondiale (OMM), citant le Centre national des ouragans des États-Unis à Miami. « Je n'avais jamais vu cette phrase auparavant… l'impact attendu en Jamaïque est considérable », a-t-elle déclaré.

Des vents soutenus de 280 kilomètres par heure ont été signalés alors que l'ouragan se dirigeait en direction de la Jamaïque mardi matin. De fortes pluies persistent dans la région, et des décès ont déjà été signalés en Haïti, en République dominicaine et en Jamaïque.

Mme Fontan a expliqué que Melissa entraînera des précipitations trois fois supérieures à la normale pour un mois pluvieux en Jamaïque, soit jusqu'à 700 millimètres.

« Cela signifie des crues soudaines et de nombreux glissements de terrain catastrophiques », a-t-elle expliqué. « En plus des pluies et des vents destructeurs, une onde de tempête est également attendue sur la côte sud de la Jamaïque, avec des vagues de trois à quatre mètres de haut et des vagues destructrices ».

S'exprimant depuis Port of Spain, à Trinité-et-Tobago, M. Mghendi, de la FICR, a déclaré que, bien que Melissa se déplace à une vitesse très lente – environ six kilomètres par heure –, les pluies et les vents « extrêmes » devraient causer d'importants dégâts aux infrastructures, isoler les communautés et couper les services essentiels pendant des jours, voire des semaines. « La menace humanitaire est grave et immédiate », a-t-il dit.

De nombreuses familles sont encore en train de reconstruire après les conséquences de Beryl l'année dernière et de restaurer leurs moyens de subsistance.

« Melissa menace désormais les mêmes communautés et toutes leurs activités pourraient être anéanties », a-t-il averti. « Ceci illustre comment… les phénomènes climatiques extrêmes peuvent bouleverser les communautés et mettre à rude épreuve leurs capacités de résistance ».

Le représentant de la FICR a souligné que les communautés côtières restent financièrement sous pression et que les quartiers informels sont menacés par les vents violents ainsi que par la saturation des sols par la saison des pluies, avec un « risque accru de glissements de terrain ».

« La priorité absolue est de sauver autant de vies que possible en cas d'ouragan », a déclaré Jens Laerke, porte-parole du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), expliquant que c'est « la raison pour laquelle nous observons des évacuations, la construction d'abris et la diffusion de conseils ».

M. Mghendi a indiqué qu'en Jamaïque, les autorités avaient préparé quelque 800 abris et que des bénévoles soutenaient les évacuations, aidaient à distribuer des secours et renforçaient les messages d'alerte précoce.

Jens Laerke a ajouté qu'un mécanisme d'anticipation facilité par les Nations Unies avait été activé à Cuba et en Haïti, deux pays situés sur la trajectoire de l'ouragan, déclenchant une allocation de 4 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations Unies (CERF) pour prépositionner de la nourriture, de l'eau, des articles d'hygiène et des fournitures médicales.

« Quels seront les besoins fondamentaux de la population ? Nourriture, eau potable, abris et, bien sûr, soins médicaux », a-t-il déclaré, expliquant que lors d'inondations massives, l'eau potable se fait rare, ce qui accroît les risques sanitaires et épidémiques.

Interrogé sur la disponibilité des articles de secours, M. Mghendi, de la FICR, a déclaré qu'en Jamaïque même, des fournitures suffisantes avaient été prépositionnées pour fournir une assistance immédiate à quelque 800 ménages. Par ailleurs, des fournitures pour 60.000 ménages peuvent être livrées en Jamaïque et dans d'autres pays comme les Bahamas « en quatre heures », a-t-il précisé.

« Une fois ces fournitures débloquées, il faudra les reconstituer et c'est là que nous espérons une solidarité mondiale », a insisté M. Mghendi. « Lors d'événements comme celui-ci, le monde se mobilise et nous nous attendons à ce que ce soit le cas. C'est l'une des tempêtes du siècle et je suis convaincu que la communauté internationale se mobilisera pour réagir collectivement », a-t-il conclu.