L'UE va négocier sur les tarifs américains, mais est prête à prendre des contre-mesures si nécessaire

Bakou, 7 avril, AZERTAC

L'Union européenne (UE) est déterminée à négocier sur les droits de douane américains, mais se tient également prête à défendre ses intérêts par des "contre-mesures proportionnées" si nécessaire, a déclaré dimanche la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen a indiqué que ces droits de douane représentaient un "tournant majeur" pour les Etats-Unis, selon un compte rendu publié par la Commission européenne après l'entretien téléphonique de celle-ci avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

"La présidente a exprimé sa profonde inquiétude face aux droits de douane annoncés par le président Trump le 2 avril et aux dommages qu'ils causeront de manière directe et indirecte à tous les pays, y compris sur les nations les plus pauvres du monde", a indiqué le compte rendu.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi des droits de douane de 20 % sur les importations en provenance de l'UE, suscitant inquiétude et rejet parmi les Etats membres. (Xinhua)