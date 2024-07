L'UNA et Sputnik organisent un atelier sur la gestion du contenu visuel grâce à l'IA

Bakou, 9 juillet, AZERTAC

L’Union des agences de presse de l'OCI (UNA), en collaboration avec l'agence de presse Sputnik, a organisé le lundi 8 juillet 2024 un atelier virtuel intitulé « Gérer le contenu visuel grâce à l'intelligence artificielle », selon l’UNA.

Au début de l'atelier, le directeur général de l'UNA, Mohammed Abdu Rabbo Al-Yami, a souligné que l'atelier vise à explorer de près les mécanismes de gestion du contenu visuel à l'aide de l'intelligence artificielle et de ses diverses applications.

Al-Yami a souligné que l'intelligence artificielle s'est établie dans le domaine des médias et est devenue une réalité quotidienne à différents niveaux du travail journalistique, de la recherche de nouvelles idées d'articles et de leur production à la rédaction, à l'édition et à la traduction. Il a souligné que cette réalité nécessite de discuter des applications journalistiques de l'IA pour obtenir les meilleurs résultats et améliorer les performances de nos institutions médiatiques.

Il a souligné que l'atelier s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union, en collaboration avec ses partenaires internationaux, pour explorer les meilleures politiques liées à l'IA et atténuer les risques associés, tels que la désinformation et les violations des droits de propriété intellectuelle.

Ensuite, Mikhail Konrad, directeur des projets spéciaux du groupe de médias Rossiya Segodnya, a présenté la présentation principale de l'atelier, mettant en évidence les aspects de l'expérience de Sputnik dans la création et la fourniture d'images à ses clients.

Il a discuté de divers types d'images qui peuvent être utilisées dans le domaine des médias, y compris les images du domaine public et celles distribuées par des agences gouvernementales, des institutions et des entreprises privées en tant qu'images « distribuées ». Konrad a expliqué que ce dernier type d'images ne devrait pas être utilisé à des fins commerciales ou publicitaires ou archivé, mais uniquement utilisé à des fins éditoriales à l'heure actuelle.

Il a également abordé les images d'archives créées par des photographes professionnels et les règles liées à leur utilisation dans le contenu médiatique.

Konrad a également abordé les principales plateformes qui proposent des images générées par les utilisateurs, ainsi que celles qui fournissent des images générées par l'IA, en soulignant les défis et les risques associés à ce type d'images.

Il convient de noter que cet atelier fait partie d'une série de programmes conjoints entre l'UNA et Sputnik pour former les journalistes dans les États membres de l'OCI, dans le cadre de l'accord de partenariat entre eux.