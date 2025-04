L'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan élargit sa coopération

Bakou, 23 avril, AZERTAC

Une délégation dirigée par le professeur Nikolay Marin, recteur de l'Université Sud-Ouest Néofit Rilski de Bulgarie, a visité mercredi l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan.

Lors de la rencontre tenue avec le recteur de l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan, Rufet Azizov, les perspectives de la coopération entre les deux universités dans les domaines de l'éducation et des sciences ont fait l’objet de discussions. Les discussions ont porté sur la mise en place de programmes d’échange d’étudiants et d’enseignants, de projets de recherche communs et de programmes de double diplôme.

Un mémorandum de coopération a été signé entre l'Université nationale du pétrole et de l'industrie d'Azerbaïdjan et l'Université du Sud-Ouest de Bulgarie.