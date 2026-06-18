La 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire Azerbaïdjan-Russie se tient à Bakou

Bakou, 18 juin, AZERTAC

La 24e réunion de la Commission de coopération interparlementaire du Milli Medjlis de la République d'Azerbaïdjan et de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie se tient aujourd’hui à Bakou.

La réunion a débuté par les discours des coprésidents de la commission : Ali Ahmadov, premier vice-président du Milli Medjlis, et Andrey Yatskin, premier vice-président de l’Assemblée fédérale de Russie.