La 29e Réunion de haut niveau consacrée à la COP29 poursuit ses travaux par des panels

Bakou, 20 juin, AZERTAC

La 29ème Réunion de haut niveau portant sur le thème « Vers la COP29 : un avenir durable et résilient » poursuit ses travaux par des panels.

Des panels portant sur « Aperçu de l'état du défi », « Équilibre, atténuation, adaptation et durabilité » et « Changement climatique et ses relations avec l'eau, la biodiversité et la sécurité alimentaire » ont eu lieu jeudi 19 juin.

Rappelons que la réunion est organisée dans le cadre des préparatifs de la 29ème session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) qui sera organisée en novembre par l'Azerbaïdjan.

La réunion terminera ses travaux le 21 juin.