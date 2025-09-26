La 3e édition des Jeux de la CEI sera lancée aujourd’hui en Azerbaïdjan

Bakou, 26 septembre, AZERTAC

Les IIIe Jeux de la CEI, organisés pour la première fois par l'Azerbaïdjan, vont débuter aujourd'hui.

Les pongistes mettront leurs talents lors de la première journée des jeux. Les épreuves débuteront à 10h00.

La cérémonie d'ouverture des Jeux de la CEI aura lieu le 28 septembre, et la cérémonie de clôture se tiendra le 8 octobre au stade municipal de Gandja.

1 624 athlètes de 13 pays disputeront les jeux.