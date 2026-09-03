La 4e conférence internationale sur l'action contre les mines poursuit ses travaux

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

Organisée conjointement par l’Agence de déminage de la République d’Azerbaïdjan (ANAMA) et la Représentation des Nations Unies en Azerbaïdjan, la 4e conférence internationale sur l'action contre les mines portant sur le thème « Déminage humanitaire pour la reconstruction urbaine : définir des normes d’excellence pour des établissements sûrs » poursuit ses travaux à Bakou.

Des panels seront également organisés lors de la deuxième journée de l’événement.

La conférence sera soldée par l’adoption d'une déclaration.