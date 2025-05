La BAD s'engage à investir 40 milliards de dollars pour renforcer la sécurité alimentaire en Asie-Pacifique d'ici 2030

Bakou, 5 mai, AZERTAC

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 4 mai son intention d'étendre son soutien à long terme à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans la région Asie-Pacifique, avec un financement total prévu pouvant atteindre 40 milliards de dollars sur la période 2022-2030, selon l’Agence vietnamienne d’information.

La BAD a annoncé son intention d’étendre son soutien à long terme à la sécurité alimentaire et à la nutrition dans la région Asie-Pacifique, avec un financement total prévu pouvant atteindre 40 milliards de dollars sur la période 2022-2030. (Illustration : BAD)

S'exprimant lors de la 58ème réunion annuelle de la BAD qui s'est tenue à Milan (Italie), le président de la BAD, Masato Kanda, a souligné : La sécheresse, les inondations, la chaleur extrême et la dégradation des ressources naturelles menacent gravement la production agricole, la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des populations rurales.

L’élargissement du soutien contribuera à promouvoir l’éradication de la faim, la réduction de la pauvreté, l’amélioration de la nutrition et la protection de l’environnement, tout en ouvrant des opportunités de développement pour les agriculteurs et les entreprises agricoles de la région.

Le supplément de 26 milliards de dollars devrait inclure 18,5 milliards de dollars de soutien direct aux gouvernements et 7,5 milliards de dollars d’investissements dans le secteur privé.

La BAD prévoit que les investissements du secteur privé représenteront plus de 27 % du total des budgets des programmes d’ici 2030, soulignant le rôle important des entreprises dans la transformation du système alimentaire.

Ce programme de financement complet couvrira l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la transformation, en passant par la distribution et la consommation, et se concentrera sur la diversification des sources alimentaires, la promotion de l’emploi durable, la minimisation des impacts environnementaux et l’application de la technologie numérique dans l’agriculture.

D’ici fin 2024, la BAD aura engagé 11 milliards de dollars, soit l’équivalent de 80 % de l’objectif d’investissement initial fixé pour 2022. En 2025, la banque prévoit d’allouer 3,3 milliards de dollars supplémentaires.

La BAD met notamment en place un mécanisme de financement du capital naturel doté d’un budget de 150 millions de dollars, avec le soutien du Fonds pour l’environnement mondial et d’autres partenaires. Le fonds vise à soutenir des initiatives innovantes dans les systèmes agroalimentaires des pays membres en développement, en mettant l’accent sur la protection et la restauration durable des ressources naturelles.

L’Asie en développement abrite aujourd’hui plus de la moitié de la population mondiale sous-alimentée. Pour soutenir la transformation des systèmes alimentaires, le programme modernisera les chaînes de valeur agricoles afin d’améliorer l’accès à une alimentation saine et abordable pour les populations vulnérables.

Le programme investira également dans l’amélioration de la qualité des sols et la conservation de la biodiversité – éléments essentiels à une agriculture productive qui sont de plus en plus menacés par le changement climatique, la pollution et la perte de terres et d’écosystèmes aquatiques.

En outre, le programme soutiendra le développement de technologies numériques et d’analyses pour améliorer la prise de décision des agriculteurs, des entreprises agroalimentaires et des décideurs politiques.