La Banque islamique de développement investit 1,3 milliard de dollars dans des projets en Azerbaïdjan

Bakou, 18 juin, AZERTAC

« La Banque islamique de développement appelle ses pays membres à coopérer avec leurs voisins. Depuis le début de notre coopération avec l'Azerbaïdjan, nous avons investi 1,3 milliard de dollars dans des projets », a dit le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad al-Jasser, dans son intervention lors de la discussion informelle de haut niveau intitulée « L’intégration régionale pour une prospérité durable », organisée dans le cadre des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.

« Lors de ma dernière visite à Bakou, j'ai visité la Zone de libre-échange d'Alat. Cette infrastructure contribue à développer les capacités d'exportation et d'importation du pays », a ajouté Muhammad al-Jasser.