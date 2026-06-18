La Banque islamique de développement investit 1,3 milliard de dollars dans des projets en Azerbaïdjan
Bakou, 18 juin, AZERTAC
« La Banque islamique de développement appelle ses pays membres à coopérer avec leurs voisins. Depuis le début de notre coopération avec l'Azerbaïdjan, nous avons investi 1,3 milliard de dollars dans des projets », a dit le président du Groupe de la Banque islamique de développement, Muhammad al-Jasser, dans son intervention lors de la discussion informelle de haut niveau intitulée « L’intégration régionale pour une prospérité durable », organisée dans le cadre des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque islamique de développement.
« Lors de ma dernière visite à Bakou, j'ai visité la Zone de libre-échange d'Alat. Cette infrastructure contribue à développer les capacités d'exportation et d'importation du pays », a ajouté Muhammad al-Jasser.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Visite des exploitations horticoles intensives à Khodjaly
- 17.06.2026 [20:55]
Le 7e Forum mondial sur le dialogue interculturel présenté à l'UNESCO
- 17.06.2026 [20:23]
Visite d’une exploitation d’élevage ovin dans le district de Khodjaly
- 17.06.2026 [20:16]
Une délégation du Congrès américain visite l'Allée des Martyrs à Bakou
- 17.06.2026 [17:29]
La coopération commerciale entre l'Azerbaïdjan et la Guinée se renforce
- 17.06.2026 [17:14]
Cevdet Yilmaz : La Türkiye continuera de soutenir les activités de TURKPA
- 17.06.2026 [16:18]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une forte diminution
- 17.06.2026 [14:47]
Un séisme est survenu en mer Caspienne
- 17.06.2026 [12:20]
L'ONU exhorte au respect du traité d'interdiction des mines antipersonnel
- 17.06.2026 [11:21]
Les priorités du partenariat Azerbaïdjan-UNESCO définies à Paris
- 17.06.2026 [10:49]
L'Office du tourisme d'Azerbaïdjan participe au WiT Phocuswright Middle East
- 16.06.2026 [20:41]
L’examen des recours en appel des citoyens arméniens se poursuit
- 16.06.2026 [19:07]