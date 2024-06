La Banque mondiale annonce un financement de 700 millions de dollars pour l'Egypte

Bakou, 24 juin, AZERTAC

La Banque mondiale a annoncé lundi une aide budgétaire de 700 millions de dollars pour l'Égypte, dans le cadre d'un programme triennal de 6 milliards de dollars qu'elle s'était engagée à mettre en place au début de l'année, alors que le pays endetté d'Afrique du Nord bénéficiait d'une manne de financements étrangers, selon Reuters.

Les 700 millions de dollars sont destinés à aider l'Égypte à stimuler la participation du secteur privé, la résilience macroéconomique et fiscale, et une trajectoire de croissance plus verte, a déclaré la Banque mondiale dans un communiqué.